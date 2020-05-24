شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان يعلن قائمة تعيين الشباب ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 1202عامل من مختلف المؤهلات من بينهم 16 من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من واقع رد شهادات القيد «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة ببني سويف، فضلا عن تسليم 4 عقود عمل بالخارج إلى الأردن.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف المنحة لـ 56 ألفاً و437 عاملا غير منتظم وذلك في الفترة من 13 مارس الماضى 30 أبريل الماضي بإجمالي مبلغ 28 مليونا و218 ألفا و500 جنيه.

وقال محمد طلعت، مدير المديرية، في تقريره لوزير القوي العاملة عن شهري مارس وأبريل: إن المديرية قامت بصرف منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لـ 811 عاملا بإجمالي مبلغ 405 ألاف و500جنيه.

كما أشار إلى أن المديرية قامت باستخراج 472 شهادة قياس مستوى المهارة على مهن مختلفة، فضلا عن منح 468 ترخيص مزاولة حرفة.

ولفت مدير المديرية إلى أن مكاتب التفتيش قامت من خلال 10 حملات لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 20 منشأة للتأكد من تطبيق قانون العمل.

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