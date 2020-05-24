شكرا لقرائتكم خبر عن «اجري يا شيخ محمد».. الحقيقة وراء هروب شيخ من الشرطة حافي القدمين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بالدقهلية، مقطع فيديو، يظهر شخص يرتدى زي أزهرى ويجري وخلفه عدد من المواطنين ويخرج من فيديو أصوات تقول «اجرى يا شيخ».

وأكد معلقين أن «الشيخ كان يصلى العيد بالقرب من مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية وهرب عندما حضرت الشرطة».

وقالت مصادر بمديرية الأمن إن «الشاب الذي يجرى وهو يرتدى زي أزهري، راسب إعدادية، وليس شيخا أزهريا، وإنه يقرأ في المقابر بمقابل مادى».

وأضافت المصادر أن «الطالب يدعى (محمود. م. أ)، 14 سنة، راسب إعدادية وكان في المقابر يقرأ القرآن بمقابل مادى، وفور رؤيته لدورية من شرطة بمركز نبروه فر هاربا خوفا من القبض عليه لمخالفته قرار الحظر وإغلاق المقابر وفقا لقرار رئيس الوزراء».

وأكدت المصادر أنه تم تحديد الطالب وعنوانه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر بمديرية الأمن إن الشاب الذي يجرى وهو يرتدى زى أزهري «راسب إعدادية وليس شيخا أزهريا وأنه يقرأ في المقابر بمقابل مادي».

وقالت المصادر «الطالب يدعى ( م. م. أ)، 14 سنة راسب إعدادية، وكان في المقابر يقرأ القرآن بمقابل مادى وفور رؤيته لدورية من شرطة بمركز نبروه فر هاربا خوفا من القبض عليه لمخالفته قرار الحظر وإغلاق المقابر وفقا لقرار رئيس الوزراء».

وأشارت المصادر إلى أنه تم متابعة ساحات الصلاة والمساجد قبيل موعد صلاة العيد وحتى الساعات الأولى للصباح لمنع وجود أي تجمعات ومنع صلاة العيد تنفيذا لتعليمات وزارة الأوقاف ورئيس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس الكورونا وتم توجيه دوريات متحركة للمرور بالشوارع الرئيسية والمقابر والساحات لفض أي تجمعات وتلاحظ وجود بعض الأهالى بمدخل المقابر بنبروه وتم صرفهم ومنعهم من دخول المقابر وفوجئت الدورية بشخص يخرج من المقابر يرتدى ملابس الازهر ويجرى هاربا.

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وأكد أنه تم تحديد الطالب وعنوانه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

وأكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف أنه تم نشر مفتشى الأوقاف بجميع المساجد والساحات لمتابعة التزام الجميع بمنع اقامة صلاة العيد ولم نرصد أي مخالفات في الاماكن الرسمية والمعتمدة.