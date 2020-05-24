شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس المصري الأمريكي يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتوجه المجلس المصري الأمريكي بأخلص التبريكات والتهاني لجيش مصر العظيم إلى الدرع والسيف إلى حامي الحمى وخير أجناد الأرض وتحية وتقدير للقيادة السياسية العظيمة وشعب مصر العظيم بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالٌيمن والبركات. وأكد المجلس من جديد على دعمه الغير محدود للقوات المسلحة الباسلة في حربها ضد التكفيريين الجبناء والإرهاب الأسود. وقال المجلس، في بيان صحفي، تلقت «المصري اليوم» نسخة منه: «والواجب يقتضي أن نٌسجل من هنا وباسم المصريين في الخارج وباسم هذه الأمة ثقتنا المٌطلقة في قواتنا المسلحة وإن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالدرس والفحص أمام بطولات الجيش المصري في سيناء وفي كافة المعارك التي خاضها.. حفظ الله مصر.. وعاش جيش مصر العظيم وسلمت أعلامنا مرتفعة هامتها وعزيزة صواريها ... وتحيا مصر.. تحيا مصر.. وكل عام ومصر بخير وسلام وأمن واستقرار». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 16,513

تعافي 4,628

وفيات 735

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