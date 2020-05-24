شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السويدي بالقاهرة: «لنحتفل بالعيد وبقدرتنا على عبور الأوقات الصعبة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ السفير يان تيسليف، سفير السويد لدى مصراليوم الشعب المصري، بعيد الفطر المبارك، حيث أكد انه يتمني عيد سعيد للشعب المصري.

واضاف: «اسمحوا لي أن أقدم خالص تحياتي لجميع أصدقائنا المصريين ولجميع أصدقاء السويد.نعلم جميعًا أن العيد هذا العام يأتي في سياق مختلف عن المعتاد، ولكن هذا يجعل الاحتفال به أكثر أهمية».

وتابع: «لنحتفل بالعيد، ولنحتفل بتضامنا، وقدرتنا على عبور هذه الأوقات الصعبة معا.لذا عيد مبارك لكم جميعًا في هذا اليوم المميز».