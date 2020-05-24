شكرا لقرائتكم خبر عن «الصمت».. أول رد فعل للحيوانات على غياب الزوار عن حديقة الحيوان في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفالا بعيد الفطر واصلت حديقة الحيوان بالجيزة والأسماك بالقاهرة والحدائق الإقليمية بالمحافظات إغلاق أبوابها أمام الزوار للحد من انتشار فيروس كورونا وإتخاذ عدد من الإجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا لحماية العاملين بالحديقة ومنع انتقال الفيروس بين العاملين بالحديقة، فيما كان لافتا حالة الصمت والهدوء لدي أغلبية الحيوانات في الحديقة التي افتقدت أصوات مشجعيها من زوار الحديقة.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان لـ«المصري اليوم»، ان هذه الإجراءات شملت القيام بتطهير ملابس العمال واستبدال ملابسهم بألبسة خاصة معقمة يتم توفيرها بمعرفة إدارة الحديقة للعاملين والأطباء وتعقيم جميع السيارات التي تقل أغذية الحيوانات والطيور والزواحف في حديقة الحيوان.

إدارة حديقة الحيوان بالجيزة واصلت برنامجها اليومي لتغذية الحيوانات بالحديقة رغم قرار الإغلاق الرسمي للحديقة ضمن منظومة للرعاية البيطرية للحيوانات والطيور في حديقة الحيوان، وتجهيز أحد الأقفاص الجديدة للقرود وفقا للمعايير الدولية لرعاية القرود في حديقة الحيوان.

وأضاف «رجائي»، ان الأطقم الطبية والعاملين بحديقة الحيوان تواصل برامجها المعتادة لتغذية الحيوانات والطيور، مع تقديم الرعاية البيطرية اللازمة لحماية الحيوانات، فضلا عن القيام ببرامج التحصين الدورية لحمايتها، موضحا إنه يتم تطبيق أنظمة الرعاية الصحية والغذائية للحيوانات والطيور والزواحف في حديقة الحيوان، وهو ما يدفع عمال الحديقة للمبيت داخل حديقة الحيوان في بعض الايام بسبب قرارات حظر التنقل وعدم وجود وسائل تنقل بين أماكن إقامة العاملين وحديقة الحيوان وذلك بهدف رعاية الحيوانات.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، ان برنامج التغذية للحيوانات في أول يوم من أيام عيد الفطر تضمن تقديم ما يزيد عن 4 الأف كجم من الأغذية تحملتها الدولة لرعاية الحيوانات، تنوعت ما بين خضروات وفواكه وأعلاف، وشملت التفاح والجوافة والبرتقال والبلح والجزر والعسل والجرجير والخس والاسماك واللحوم والبرسيم والخبز والبطاطا، والأغذية الجافة مثل الشعير والاعلاف.

وأشار «رجائي»، إلى أن قائمة الفاكهة والتي تضم 7 كيلو جرام من التفاح لتقديمها للشمبانزي والزرافة والكانجرو، وتقديم 25 كيلو برتقال للقرود والنسانيس والشمبانزي والزرافة، و3 كيلو جرام جوافة للشمبانزي والنسانيس، وتقديم 30 كيلو جراما للقرود وحيوان أبوشوك والحيوان «اجوتي» والدببة، و3 كجم لبن للشمبانزي والسباع والكلاب، و100 كيلو جرام من الجزر للقرود وخلطة النعام والدببة والجمال والزرافة، و166 كجم بطاطا لفرس النهر والقرود والطيور، وتقديم 15 كجم من العسل للشمبانزي وفرس النهر والدببة.

وأوضح رئيس حدائق الحيوان إنه تم تقديم 250 كيلو جرام من اللحوم للسباع والضباع والدببة والكلاب والثعالب، وتوفير 242 كيلو جرام من الأسماك منها 17 كجم من سمك سردين لتقديمها للسباع البحر والنمور والدببة، مقابل تقديم 225 كجم من أسماك البلطي لطيور البجعة والعنز والبشاروش وأبومنجل.

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وأشار «رجائي»، إلى تقديم 240 كجم من الخس للحيوانات المجترة والقرود والطيور، وتقديم 2400 كجم من البرسيم للمجترات مثل حيوان الكبش الأروى والزرافة والغزال وأبوحراب وأبوعدس والماعز الجبلي والاسيوي، لافتا إلى إنه تم تقديم 10 كجم من البصل كخلطات للطيور والجمال، بالإضافة إلى تقديم 17 كجم جرجير للطيور، و70 كجم من الخبز للقرود والجمال وفرس النهر والحمار الوحشي والدببة، و25 كجم من الفول السوداني لتسلية القرود وابوشوك وأجوتي والثعالب وبعض أنواع الببغاوات والطيور.