شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: الحفاظ على النفس من أعظم المقاصد الشرعية موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، د.على الله الجمال ،أحد أئمة مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها وأرضاها بأداء خطبة الجمعة القادمة بالمسجد، في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.

وقرر وزير الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة الجمعة القادمة: حفظ النفس من أعظم المقاصد الشرعية، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.