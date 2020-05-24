شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: الحفاظ على النفس من أعظم المقاصد الشرعية موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، د.على الله الجمال ،أحد أئمة مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها وأرضاها بأداء خطبة الجمعة القادمة بالمسجد، في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.
وقرر وزير الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة الجمعة القادمة: حفظ النفس من أعظم المقاصد الشرعية، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
16,513
-
تعافي
4,628
-
وفيات
735
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: الحفاظ على النفس من أعظم المقاصد الشرعية موضوع خطبة الجمعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.