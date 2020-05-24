شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمية كعزل للمرضى النفسيين المصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تخصص مستشفى القاهرة الفاطمية كمستشفى عزل للمرضى النفسيين المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تدريب الأطقم الطبية لممارسة عملهم، على أن تبدأ المستشفى في استقبال الحالات اعتبارا من صباح الاثنين، وذلك لتقديم الدعم النفسي لمصابي فيروس كورونا.

وأصدرت وزيرة الصحة، قرارا بتكليف الدكتور محمد فوزى السوده، مساعد الوزيرة لشؤون التعليم الطبي المستمر، ورئيس أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، قائماً بعمل رئيس الهيئة العامة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك لمدة ٣ شهور، بالإضافة إلى عمله الحالي.

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد حالياً أي دليل يثبت أن كوفيد-19 يمكن أن ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة في عيد الفطر، وتجنب الأغذية غير المغلفة.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.