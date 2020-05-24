جامعة المنوفية تهنئ العائدين من الخارج وتهديهم كحك العيد ولعب للأطفال (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة عيد الفطر المبارك، وجه الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، التهنئة لفوج العائدين من الخارج، الذى يضم ٢٨٠ مواطنا وتم استقبالهم وتسكينهم بمدينة الأمل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة المصريين العالقين بالخارج ووضعهم فى الحجر الصحى ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وحرص رئيس الجامعة على مشاركة الفوج الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتوفير مظاهر الاحتفال من كحك العيد ولعب للأطفال لإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، متمنيا لهم عيدا سعيدا، وإقامة مريحة بالمدينة لحين انتهاء فترة الحجر الصحى، وأن يخرج الجميع دون أى إصابات.

وأكد على تواجد فريق العمل بالمدينة الجامعية لتوفير كافة احتياجات الفوج وتلبية متطلباتهم، وتواجد الفريق الطبى على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة أى حالات طارئة.

جامعة المنوفية تهنئ العائدين من الخارج فى عزل المدينة الجامعية وتهديهم كحك العيد ولعب للأطفال

جامعة المنوفية تهنئ العائدين من الخارج فى عزل المدينة الجامعية وتهديهم كحك العيد ولعب للأطفال