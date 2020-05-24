لحث الأهالي على عدم الخروج.. سيارات بمكبرات صوت تجوب شوارع القليوبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت سيارات مجالس المدن والوحدات المحليه بالقليوبية بالمرور في الشوارع وعليها مكبرات صوت، للتنبيه على المواطنين بعدم الخروج خلال أيام عيد الفطر، والالتزام بقرارات الحظر حرصا على صحتهم، حيث جابت السيارات بين جميع الشوارع للتنبيه على المواطنين بعدم السماح لوجود تجمعات لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات، والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وغلق الطرق الرئيسية المؤدية للكورنيش والمقابر خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما شدد المحافظ على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة التي قررتها وزارة الصحة.
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