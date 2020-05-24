شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقم الطبي بـ«عزل العجمي» يتحدى كورونا ويؤدي صلاة العيد بمشاركة المرضى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى أفراد الطاقم الطبي والتمريضي في مستشفى العجمي المركزي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، صلاة عيد الفطر، متحدين فيروس كورونا المستجد بمشاركة المرضى، وأقيمت الصلاة في ساحة المستشفى وسط أجواء روحانية.

وتزينت مستشفى العجمى بالبلالين الملونة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث قام الفريق الطبي بتعليق الزينة في جميع أرجاء المستشفى لمشاركة المرضى فرحتهم بالعيد.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى المركزى، إن الفرحة بالعيد هذا العام مختلفة داخل مستشفى العجمي نظرا للوضع الصحي الحالي، مضيفة: «قررنا في المستشفى، العام الجارى، تزيين المستشفى بالبلالين الملونة وتوزيع اللعب والهدايا على كل الأطفال المرضى بالمستشفى كما يتم توزيع كعك العيد على المستشفى كلها من الفريق الطبى».

وأشارت إلى أنه: «تم تشغيل تكبيرات العيد في سماعات المستشفى مرتين أو ثلاثة فقط لعدم ازعاج المرضى وأدينا صلاة العيد بشكل محدود جدا مع اتباع إجراءات مكافحة العدوى وبين كل فرد والآخر متر ونصف».

وتابعت «السيد»: «حقيقى الفريق الطبى هنا في مستشفى العجمى بيدور على أي ثغرة يدخل بيها الفرحة على المرضى المعزولة داخل غرف بسبب مرض كورونا بيحاولوا يخففوا عنهم بعدهم عن أسرهم مع أنهم هما نفسهم وأنا معاهم هنقضى العيد بعيد عن أهلنا وعن أسرتنا.. مهما أوصف لكم فرحة المرضى وأنا بمر عليهم أد أيه ودعواتهم لينا ولكل الفريق الطبى بلا استثناء حقيقى بتقوينا وبتخلينا نكمل مهما واجهنا من صعوبات».

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الطاقم الطبي في مستشفي عزل العجمي يؤدون صلاة العيد بمشاركة المرضي

الطاقم الطبي في مستشفي عزل العجمي يؤدون صلاة العيد بمشاركة المرضي