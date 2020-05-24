شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 1501 إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة فى قطر عبر بيان مقتضب بحسابها على تويتر اليوم الأحد، تسجيل 1501 إصابة جديدة بكورونا لترتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 34521 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة جديدتين ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 23 حالة، بينما تعافى 657 حالة، ليرتفع العدد الكلي للحالات التى تماثلت للشفاء إلى 9170.

كانت مواقع قطرية ذكرت، أنه تم اكتشاف 12حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى السجن المركزى، زاعماً نقل كافة المُصابين إلى إحدى المرافق الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية والتى تم تجهيزها خصيصاً لاستقبالهم.

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وأضافت التقارير الصحفية أن بيان الحكومة عن تفشى كورونا جاء عقب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، التى كشفت خلاله عن الأوضاع داخل السجن المركزى، بعد عقد عدة لقاءات مع المساجين، الذين كشفوا عن عدم الاهتمام بالنظافة داخل السجن، وتفشى الوباء على نحو كبير بين المحتجزين. كما اكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة اضطرت للإعلان عن الحالات بسبب الضغوط عليها من قِبَل المنظمات الحقوقية، لافتةً أن الحكومة فى الوقت نفسه أصرت على إخفاء الأعداد الحقيقية للإصابات بالوباء.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ"قطريليكس" أن الأعداد تفوق أضعاف ما تم إعلانه من قِبَل مكتب الاتصال الحكومى. ووفقاً لخبراء فإن الدوحة تكرر سيناريو إخفاء أعداد الإصابات الحقيقية فى مخيمات المنطقة الصناعية، ولكنها ستضطر لاحقاً للاعتراف بالأرقام الحقيقية بعد أن أصبح سجن الدوحة المركزى قنبلة موقوتة لفيروس "كورونا" المستجد.