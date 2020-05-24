شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية لـ"الخليج 365": سلبية نتائج المسحة الأولى أنا وزوجتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه تم إجراء مسحة أولى له ولزوجته، وأظهرت النتيجة سلبية الإصابة بعد مرور 5 أيام من تطبيق برتوكول العلاج، وتطبيق العزل المنزلى داخل مقر الاستراحة بالمنصورة.

وأشار محافظ الدقهلية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن العلاج كان مكثف وظهر التحسن بعد ثالث أيام من العلاج والحمد لله، التزمنا بالعلاج المقرر من قبل وزارة الصحة، وأضاف أنه سوف يتم أخذ مسحة ثانية خلال يومين، ولو أظهرت سلبية النتائج سوف يتم إنهاء العزل المنزلى، وسوف نلتزم بالإجراءات الاحترازية كاملة.

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وأعلن مختار عن سعادته لما لقاه من حب فى مواطنين الدقهلية له والدعاء له فى الأزمة، وأكد بأنه يكن كل الحب للجميع، وقال ربنا يقدرنى أنى أرد كل الدعاء الذى وصلنى لأهل الدقهلية، واحقق كل ما يتمنوه لمحافظتهم، واترك بصمة جيدة.

وأوضح الدكتور أيمن مختار، أن العمل يسير بكل كفاءة داخل المحافظة، ولا يوجد أى تأخير، ويتم تنفيذ جميع خطط العمل الموضوعه بدقة.

يذكر بأن أصيب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بفيروس كورونا وتم وضعه فى العزل المنزلى، وعقب إصابته بيوم ظهرت نتيجة إصابة زوجته بالفيروس.