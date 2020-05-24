شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يكرم البطل إبراهيم عميرة أحد أبطال كمين "البرث"..صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الاسماعيلية على تكريم ابن مدينة القصاصين بالإسماعيلية البطل إبراهيم فتحى محمد إبراهيم عميرة وشهرتة "إبراهيم عميرة" أحد الجنود البواسل الناجين من موقعة الحادث الإرهابى الغاشم الذى تعرض له كمين البرث فى عام 2017، وهو أحد أبطال الكتيبة 103 بقيادة الشهيد البطل الراحل أحمد منسى بشمال سيناء، ونجح فى قتل عدد كبير من التكفريين والإرهابيين فى معركة كمين البرث، بعد تعرضه لإطلاق نار فى قدمه، وتعرضه للإصابة وعودته للخدمة بعد تماثله للشفاء، ليكمل فترة تجنيده وخدمته العسكرية .

وكان محافظ الإسماعيلية قد استقبل البطل إبراهيم عميرة بمكتبه فى أول أيام عيد الفطر المبارك، فى حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ وفتحى محمد إبراهيم عميرة والد البطل .

والبطل إبراهيم عميرة 24 سنة من أبناء قرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية وحاصل على دبلوم تجارة وأنهى خدمته العسكرية فى 1 سبتمبر 2018 ، ووعد محافظ الإسماعيلية بتوفير فرصة عمل للبطل وتخصيص وحدة سكنية له من مشروعات الإسكان .

وقد جسد شخصية المجند البطل "إبراهيم عميرة"، فى مسلسل "الاختيار" الفنان الشاب هادي خفاجة وكانوا زملاؤه ينالدونه يا "عميرة "هات الذخيرة.

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