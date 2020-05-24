شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: أعداد الإصابات بكورونا مرتفعة ونسعى للخروج بأقل عدد خلال العيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استجابة المواطنين والتزامهم المنازل وعدم وجود تجمعات بمناطق الكورنيش والحدائق، بالتزامن مع غلقها، مطالبهم باستمرار الإلتزام للحد من إصابات فيروس كورونا.

واضاف محافظ الجيزة ل الخليج 365، أن اعداد الإصابات بمحافظة الجيزة مرتفعة، ولكن هناك اجراءات مشددة لإلزام المواطنين على البقاء فى المنازل وعدم الخروج، والإلتزام بالإجراءات التى اتخذتها الدولة للخروج بأقل عدد من الإصابات خلال العيد.

حديث المحافظ لـ"الخليج 365" جاء خلال جولته التى أجراها اليوم لتفقد الحالة الأمنية وتنفيذ اجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا ، ومنع التجمعات خلال العيد.

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وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه نظرا لخروج المواطنين لزيارة القبور فى العيد مما ينتج عنه تجمعات قد تزيد من الإصابات بكورونا، تم منع التجمعات نهائيا بأى شكل من الأشكال خلال فترة العيد و غلق كافة الطرق المؤدية للمقابر والجبانات لمنع المواطنين من التجمع والزيارات خلال العيد مع استثناء حالات دفن الموتى، وذلك خلال الفترة من صباح يوم الأحد الموافق 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

واشار راشد إلى أنه تم التوجيه بمنع إقامة الملاهي الشعبية ورفعها في الحال مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تقرر غلق كورنيش النيل بكافة المناطق الواقع بنطاقها بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة مع رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها وذلك حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري .

وشدد راشد على المسئولين بجميع القطاعات باتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.