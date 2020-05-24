شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد محيط حديقة الحيوان وميدان النهضة لمتابعة إجراءات العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة تنفيذ إجراءات عيد الفطر ومنع التجمعات ومواجهة فيروس كورونا، حيث تفقد المحافظ محيط حديقة الحيوان، وأعمال تطوير ميدان النهضة الجارية.

وشدد محافظ الجيزة على منع أى تجمعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وفقا للقانون وغلق وتشميع المطاعم المخالفة غير الملتزمة بالقرارات الجديدة .

واعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رفع درجة الطوارئ لاستقبال أسبوع عيد الفطر المبارك بالمحافظة، فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي مرض كورونا المستجد.

وشدد المحافظ فى بيان، على منع التجمعات نهائيا بأى شكل من الأشكال خلال فترة العيد موجها بغلق كافة الطرق المؤدية للمقابر والجبانات لمنع المواطنين من التجمع والزيارات خلال العيد مع استثناء حالات دفن الموتى، وذلك خلال الفترة من صباح يوم الأحد الموافق 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

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كما وجه راشد بمنع إقامة الملاهي الشعبية ورفعها في الحال مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تقرر غلق كورنيش النيل بكافة المناطق الواقع بنطاقها بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة مع رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها وذلك حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري .

وشدد راشد على المسئولين بجميع القطاعات باتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.