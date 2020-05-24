شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يطمئن على الحالة الصحية لمحافظ الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اتصالا هاتفيا بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للاطمئنان على صحته بعد إصابته هو وزوجته مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى أعرب خلال الاتصال عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل للمحافظ وزوجته، كما أبلغه تمنيات رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الشفاء العاجل وعودة الدكتور أيمن مختار زوجته لأسرتهما معافين، وعودة المحافظ لممارسة عمله من جديد بصورة طبيعية بمقر المحافظة خلال الأيام القادمة .

ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن مختار عن خالص تقديره وشكره واحترامه علي حرص الوزير محمود شعراوي علي المتابعة المستمرة لتطورات حالته الصحية وحرصه علي التواصل معه في أول أيام عيد الفطر للاطمئنان عليه هو وزوجته ، وأكد مختار أن حالته الصحية في تحسن مستمر ويتلقي الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتوصيات وزارة الصحة المصرية .

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وأضاف مختار أنه على تواصل مستمر مع نائبه هيثم الشيخ ومدير الأمن والقيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء في أيام العيد فيما يخص ازالة التعديات على أراض وأملاك الدولة وكذا تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وفي السياق ذاته أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اتصالا هاتفيا مع هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وذلك فى اطار متابعته لتطورات الوضع داخل المحافظة وما تم من اجراءات لتعقيم وتطهير جميع الادارات والمكاتب الرئيسية بالديوان العام، كما تابع استعدادات المحافظة فيما يخص استقبال عيد الفطر المبارك والتنسيق بين كافة الاجهزة التنفيذية ومديرية الأمن لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال عيد الفطر ومنع إقامة أية احتفالات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة تطبيق القرارات الخاصة بفيروس كورونا بكل حسم وعلي رأسها تعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة مساءا وحتي السادسة صباحاً ، مشيرًا إلي أن هناك تنسيق مستمر بين محافظ الدقهلية ونائبه لمتابعة سير العمل والملفات العاجلة بالمحافظة خاصة توجيهات القيادة السياسية .