شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الدقهلية عن فيديو هروب إمام بنبروه: يعمل جزاراً وفر لمشاهدة سيارة الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، لـ ”الخليج 365”، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، حول هروب أحد الشيوخ، يرتدي الزي الأزهري، بجوار الكوبري العلوي بنبروة، وتردد بأنه كان يحاول إقامة صلاة العيد، أن صاحب الواقعة يقرأ القرآن على المقابر.

وأكد المصدر أن صاحب الواقعة هو طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري يدعي محمود م ، ويعمل بمحل جزارة داخل مدينة نبروة، ومعروف عنه قيامه بقراءة القرآن الكريم على المقابر فى المناسبات.

وأوضح أنه حال ارتداء الزي الأزهري بجوار كوبري نبروة العلوي، وبمجرد أن شاهد سيارة الشرطة فر هاربا دون أي مطاردة من رجال الشرطة له، كما تبين عدم وجود أي تجمعات داخل مدينة نبروة أوساحات لصلاة العيد، و لم يتم رصد أي مخالفات بهذا الشأن، ولم يتم تحرير أي محاضر، لعدم وجود أي مخالفة به،

كانت وزارة الأوقاف أقرت إلغاء صلاة عيد الفطر بالساحات، مؤكدة أنه سيتم بث صلاة عيد الفطر لمبارك من مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، بحضور 20 مصليا تحددهم وزارة الأوقاف، ويلقي الخطبة الشيخ يسرى عزام، أحد أئمة الوزارة المتميزين.

وعممت وزارة الأوقاف، منشورا على المديريات الإقليمية، حول ضوابط عيد الفطر المبارك، وتشغيل التكبيرات عبر مكبرات الصوت بالمساجد، على جميع الأئمة التواجد بمساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعة القران الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد ومن يخالف ذلك يتحمل المسئوليه كاملة.

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وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق العقوبات التي أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد وقرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.