شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. محافظة الجيزة تخصص 20 مستشفى لتقديم خدمات الكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن ضم 20 مستشفى صدر ومركزي وحميات وعام إلي مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة لأستقبال وعلاج الحالات المشتبه بها والمصابة بفيروس كورونا المستجد وتقديم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات وتشخيص الحالة أكلينيكيا وحتى العزل وتلاقى العلاج وذلك بعد قيام وزارة الصحه برفع كفاءة تلك المستشفيات وتطويرها بالشكل المناسب وإمدادها بالأجهزة الطبية اللازمة لممارسة دورها كمستشفيات للحجر الصحي وذلك في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي تنفذها الدولة .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم اختيار هذه المستشفيات بناء على ما أقرته اللجنة التي أرسلتها وزارة الصحة والسكان إلى محافظة الجيزة من قبل، وذلك وفق عدة معايير، من حيث عدد الأسرة التي بها شبكات غازات طبية وعدد أسرة العناية المركزة المتكاملة وتوفر وحدات الغسيل الكلوي وأجهزة التنفس الصناعي بما يتناسب مع عدد الأسِرَّة .

وتشمل المستشفيات التي تم ضمها للحجر الصحي مستشفي حميات امبابة و الشيخ زايد التخصصي و منشأة القناطر المركزي و صدر العياط وأم الأطباء و أم المصريين العام والصف المركزي و الوراق المركزي والبدرشين العام و امبابة العام و بولاق الدكرورالعام والتحرير العام و الحوامدية العام و اطفيح المركزي و العياط المركزي و ابو النمرس المركزي وأوسيم المركزي و6 اكتوبر المركزي و 6 اكتوبر للتأمين الصحي و الواحات البحرية المركزي .

وأكد محافظ الجيزة علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي كعامل أساسى في حماية المواطن هو وأسرته من الاصابة بالفيروس .

لافتاً أنه تم التوجيه بتنظيم فرق طبية من الطب الوقائي بالإدارات الصحية لتقديم التوعية اللازمة والإجراءات الاحترازية المطلوبة من المخالطين للحالات المصابة للحد من انتشار الفيروس .

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ويذكر أن وزارة الصحة قد أقرت بروتوكول العلاج خلال المرحلة المقبلة ويشمل انه مع الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الأنتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة ومع الحالات المتوسطة فما أعلى سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة. لافتا إلى أنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات : المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزلياً

والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية

أما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع" شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل .

كما سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات وبعض الأدوية مع متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي كما يتم التدريب على بروتوكول الفحص والعلاج ومنظومة الربط .