شكرا لقرائتكم خبر عن الوصايا العشر من الأمن للمواطنين خلال العيد فى زمن كورونا .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع خبراء أمنيون عدداً من النصائح الأمنية للمواطنين في عيد الفطر المبارك، لا سيما أن هذا العديد يأتي في ظروف استثنائية حياتية، بسبب وباء كورونا الذي أطل برأسه على العالم أجمع، وأصاب رذاذ منه بلادنا.

وطالب خبراء الأمن بـ:

1 ـ منع إقامة الصلوات في ساحات العيد، لتجنب الزحام في ظل وجود وباء كورونا.

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2 ـ منع التجمعات بمحيط الحدائق حتى لا يتعرضوا للمسألة.

3 ـ عدم السير بطرق الكورنيش لإغلاقها خلال أيام العيد.

4 ـ عدم تحريك أية مراكب نيلية دراً للمسألة القانونية.

5 ـ الالتزام بمواعيد حظر التجوال من الخامسة عصراً.

6 ـ عدم تحريك حافلات خلال أيام العيد لنقل المواطنين بين المحافظات.

7 ـ عدم فتح المطاعم أو المراكز التجارية.

8 ـ عدم التجمعات بالقرب من الشواطئ.

9 ـ عدم السير في الشوارع بدون كمامة.

10 ـ عدم احتكار المطهرات والأغذية.