شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف الدقهلية عن فيديو هروب إمام بنبروه: طالب ثانوي حاول إقامة صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن صاحب واقعة محاولة إقامة صلاة العيد فى مدينة نبروة، ليس أماما ولا خطيبا يتبع الأوقاف، بينما هو طالب ثانوي، وأشار زيادة إلى أن الواقعة كانت فى منطقة خالية، بعيدة عن المساجد، ولا يوجد أى علاقة الأوقاف بتلك الواقعة.

يذكر أنه تم تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يشير إلى مطاردة الأمن لأحد الأشخاص حاول أن يقيم صلاة العيد داخل مدينة نبروة وجاء فى مقطع فيديو يظهر فيه احد الأشخاص يرتدي ملابس ازهرية ويحاول الفرار من أفراد الشرطة

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كانت وزارة الأوقاف أقرت إلغاء صلاة عيد الفطر بالساحات، مؤكدة أنه سيتم بث صلاة عيد الفطر لمبارك من مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، بحضور 20 مصليا تحددهم وزارة الأوقاف، ويلقي الخطبة الشيخ يسرى عزام، أحد أئمة الوزارة المتميزين.

وعممت وزارة الأوقاف، منشورا على المديريات الإقليمية، حول ضوابط عيد الفطر المبارك، وتشغيل التكبيرات عبر مكبرات الصوت بالمساجد، على جميع الأئمة التواجد بمساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الانتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعة القران الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد ومن يخالف ذلك يتحمل المسئوليه كاملة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق العقوبات التي أقرها رئيس الوزراء بشأن التجمعات أمام أو داخل المساجد وقرارات الأوقاف بشأن عقوبات المخالفين.