شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تداهم مخازن غير مرخصة لكمامات وكحول كورونا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1237) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (2,920 طن سلع غذائية عبارة عن "دواجن ولحوم مستوردة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة قويسنا (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (11,600طن سلع غذائية "مكرونة ، دقيق فاخر") مجهول المصدر بقصد رفع أسعارها.

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ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (2,900طن " سكر حر" ) مجهول المصدر بقصد رفع أسعارها، فضلا عن ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (2440 عبوة " مطهرات ، كمامة" ) مجهول المصدر .. بقصد رفع أسعارها.

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مصنع غير مرخص لمستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لإنتاجه (7090 قطعة مستحضرات تجميل "كريم شعر ، شامبو" منتج نهائى منتهى الصلاحية 840 عبوة " كحول إيثيلى" مجهول المصدر ، (1) طن مواد خام تدخل فى إنتاج وصناعة مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، عدد 70600 " قطعة إستيكر ، كرتونة فارغة " مستلزمات تعبئة ، (2) ماكينة خلط " أدوات الإنتاج" ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة زيوت الطعام يقوم بتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان ثان (بمحافظة الشرقية) لإنتاجه (20000 قطعة كمامة "منتج نهائى" ، 1,200طن أقمشة بيضاء اللون "مستلزمات إنتاج" مجهول المصدر ، ماكينة خياطة "أدوات التصنيع" ) بدون تصريح من وزارة الصحة، بالإضافة إلى ( عدد 1440 عبوة " زيت طعام " مجهولة المصدر ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين،فضلاً عن ضبط مالك ورشة غير مرخصة لتصنيع الملابس الجاهزة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان ثان (بمحافظة الشرقية) لإنتاجه (11650 قطعة كمامة "منتج نهائى" ، 500 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة " مستلزمات إنتاج " مجهول المصدر ، 3000 عبوة فارغة مستلزمات التعبئة ، 9 ماكينات خياطة " أدوات التصنيع" ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.