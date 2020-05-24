شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الفطر.. الصحة العالمية تحذر من التلامس لإلقاء التحية.. وتنصح بـ3 بدائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، نصائح هامة لتحذير الناس من التلامس البدنى خاصة مع احتفالات عيد الفطر المبارك التى يتخللها زيارات عائلية رغم إجراءات الإغلاق للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وشددت المنظمة على ضرورة عدم التلامس عند إلقاء التحية.

وقالت منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، فى تدوينه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "كيف ينبغى أن تكون التحية والسلام لتفادى الإصابة بمرض "كوفيد 19"؟.. التحية والسلام الآمنان دليل على اهتمامك بصحتك وبصحة الآخرين.. تجنب التلامس البدنى مثل المصافحة عند إلقاء التحية، وابحث عن طرق أكثر أمنًا لإلقاء التحية مثل التلويح باليد أو الإيماء بالرأس أو الانحناء".

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد قالت إنه ‏لا يوجد حالياً أى دليل يثبت أن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها، وأضافت فى منشور توعوى، السبت، أنه ينبغى اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة فى عيد الفطر.

ونصحت المنظمة بضرورة الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين، مع تطهير مقابض عربات التسوق أو سلال التسوق كلما أمكن، وتجنب لمس العين او الفم أو الأنف أو متعلقاتك الشخصية.

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كانت وزارة الصحة، قد كشفت عن أهم الشروط الواجب توافرها فى العزل المنزلى منها وجود المريض فى غرفة خاصة سواء شاب أو كبار سن، مشيرة الى أن العزل يتم بعد الكشف على المريض لدى الطبيب المعالج وشرحه للمريض طرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.

وأوضحت وزارة الصحة، أن مواصفات المنزل الذى يتم عزل المريض فيه يجب أن يضم غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة وأن يكون للمريض حمام خاص ولو حمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام، ويجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروج المريض فى كل مرة.

وأشارت وزارة الصحة، الى أنه يجب تواجد شخص واحد من الاصحاء غير مسن مسئول عن تقديم الاكل للمريض أو المستلزمات الشخصية التى يحتاج إليها ولا يجب أن يدخل الغرفة وإذا إضطر لذلك عليه أن يدخل الغرفة وهو يرتدى كمامة وماسك ويغسل يديه بعد الخروج، كما يجب أن يكون لكل شخص أدوات شخصية للمريض خاصه به بجانب منع الزيارات.