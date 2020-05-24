شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب غرب إيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التليفزيون الإيراني قبل قليل، وقوع زلزال بقوة 5.2 بمقياس ريختر فى غرب البلاد.
كانت إيران استعدت أمس السبت، لإعادة فتح الأعمال والأماكن الدينية والثقافية، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.
وقال الرئيس حسن روحاني للتليفزيون الرسمي إن المتاحف والأماكن التاريخية ستعيد فتح أبوابها غدا الأحد بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر.
وسيعاد فتح الأضرحة، التي كان بعضها بؤرا للجائحة في إيران، يوم الاثنين.
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