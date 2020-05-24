شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انهيار عقار شمال الجيزة وتصدع منزلين بجواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت محافظة الجيزة بلاغا بشأن سقوط عقار مكون من ارضى و 4 ادوار بحارة الهنيدي من كورنيش النيل بحي شمال الجيزة وتوجهت علي الفور أجهزة الحي والحماية المدنية ولم يسفر سقوط العقار عن وقوع أى إصابات.

وتسبب انهيار العقار في تصدع العقاريين الملاصقين له و خاليين من السكان، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باتخاذ اللازم وفرض كردون لحماية المارة والحفاظ على سلامتهم.

وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن بتطبيق الحظر في المواعيد المحددة طبقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ودون أي استثناء وخاصة عقب الساعة التاسعة مساءا

وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس برئاسة المهندس محمود فؤاد؛ رئيس المدينة محل سايبر وبلاي استيشن بشارع داير الناحية بنطاق مدينة أبو النمرس لاختراقهم حظر التجوال وتم التحفظ ومصادرة جميع محتوياته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف

ووجه نائب المحافظ بضرورة استمرار حملات متابعه أغلاق المحلات والورش والمقاهي تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بحظر التجوال ومنع التجمعات لمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرارات مجلس الوزراء.

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درجة الطوارئ لاستقبال أسبوع عيد الفطر المبارك بالمحافظة، فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي مرض كورونا المستجد.

وشدد المحافظ فى بيان، على منع التجمعات نهائيا بأى شكل من الأشكال خلال فترة العيد موجها بغلق كافة الطرق المؤدية للمقابر والجبانات لمنع المواطنين من التجمع والزيارات خلال العيد مع استثناء حالات دفن الموتى، وذلك خلال الفترة من صباح يوم الأحد الموافق 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما وجه راشد بمنع إقامة الملاهي الشعبية ورفعها في الحال مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تقرر غلق كورنيش النيل بكافة المناطق الواقع بنطاقها بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة مع رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها وذلك حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري.