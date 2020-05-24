الداخلية: الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:



أفرجت وزارة الداخلية عن 5532 من نزلاء السجون بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2020م.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، إن القرار جاء تنفيذاً لقراري رئيس الجمهورية رقمى (231 - 232) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال (بعيد الفطر المبارك) لعام 2020.. فقد قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (5532) نزيل.



وأضافت الداخلية في بيانها؛ يأتي ذلك إستمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.