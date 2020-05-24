بعد 8 وقائع.. أمن القاهرة يضبط تشكيل سرقة الدراجات النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في مجال سرقات الدراجات النارية بمنطقة المطرية.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (إثنين من العناصر الإجرامية) بتكوين تشكيلًا عصابياً تخصص نشاطه في مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما (3 سلاح أبيض "مطواة"- كونتاكت توصيل كهربائي) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 8 حوادث سرقة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما ("سيئ النية" له معلومات مسجلة) وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.