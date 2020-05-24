أدار مصنع بدون ترخيص.. ضبط صاحب محل منظفات بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، من ضبط صاحب محل منظفات؛ لإدراته مصنع بدون ترخيص بمسكنه وتخزين كميات من الكحول والكمامات والقفازات الطبية "مجهولة المصدر". أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن السويس، قيام (صاحب محل منظفات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين) بإدارة مصنع بدون ترخيص ملحق بمسكنه وتخزينه كميات كبيرة من الكحول والكمامات والقفازات الطبية "مجهولة المصدر". عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وعُثر بحوزته على (5600 كمامة طبية - 1600 قفاز يدوى طبي - 20 لتر كحول سائل - 5 لتر كحول جل - 16 لتر كلور منظف - 35 عبوة مُطهر - 9 عبوات كحول طبي -45 لتر جل مُطهر -100 كيلو جرام مسحوق غسيل منتهى الصلاحية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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