مكافحة المخدرات تصطاد ديلرات الحشيش في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، القبض على شخصين قبل ترويجهما شحنة حشيش في العيد.

البداية عندما تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة" حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلاً سيارة مستأجرة وبحوزته (255 جرام حشيش، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، ميزان حساس).

كما ضبط مدير إدارة المكافحة، أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته (330 جرام حشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين، أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.