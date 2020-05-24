قبل طرحها في الأسواق.. ضبط مدير مخزن بالقليوبية بحوزته مواد غذائية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، المدير المسئول عن مخزن غير مرخص تابع لأحد مصانع الحلويات وبحوزته سلع غذائية مجهولة المصدر.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أفادت قيام (المدير المسئول عن مخزن غير مرخص تابع لأحد مصانع الحلويات الشرقية كائن بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية) بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية (الشيكولاته، شرائح الأناناس) مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وادخالها في عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها بعض الأسماء التجارية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتحرى عنه، وضُبط بحوزته (1,540 طن "سجق، جبن موتزريلا" مجهولة المصدر- و35 ألف قطعة شيكولاته وشرائح أناناس) مدون عليها اسم تجاري (منتج نهائي).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجاري واستغلال السلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.