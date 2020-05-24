ضبط 1230 شخصًا بحوزتهم 908 كيلو جرام مواد مخدرة في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملات مُكبرة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال أسبوع، عن ضبط 1129 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1230متهما، بحوزتهم (225 كيلو جرام حشيش، و639 كيلو جرام بانجو، و17 كيلو جرام هيروين، و2,230 كيلو جرام أفيون، و22 كيلو جرام أستروكس، و3 كيلو جرام فودو، و80 ألف و433 قرص مخدر مختلف الأنواع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.