خلال أسبوع.. إزالة 1236حالة تعد على أملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الري والصرف، مجرى نهر النيل.

وأسفرت جهود الحملات، خلال أسبوع، عن تأمين تنفيذ قرار إزالة 1236حالة تعدي، بنطاق 24 مديرية أمن.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.