لمواجهة البلطجة والخارجين عن القانون.. الداخلية تشن حملات على البؤر الإجرامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء. واستهدفت الحملات الأمنية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية"). وأسفرت جهود الحملات، خلال أسبوع، عن ضبط 131متهما، بحوزتهم (21 قطعة سلاح ناري، و38 طلقة مختلفة الأعيرة. كما ضبطت الحملات 18 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 6 كيلو جرام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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