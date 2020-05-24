برلماني يطالب بتحديد مواعيد غلق المقاهي بعد انتهاء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم النائب ماجد طوبيا، باقتراح برغبة بشأن إعادة الانضباط إلى الشارع المصري, وتنظيم مواعيد عمل المحال التجاريه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة مع اتجاه خطة التعايش مع فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الفرصة متاحة لعودة الانضباط للشارع مرة أخرى واستغلال أزمة فيروس كورونا وحزمة الإجراءات الوقائية المتبعة في الوقت الراهن والتي تنظم مواعيد غلق المحال العامة.

وتابع "طوبيا": "لا أعتقد أنه سوف تُتاح لنا فرصه ذهبيه مره أخرى إذ لم نستغل هذه الفرصه الحاليه، والخاصه بإعاده ضبط وتنظيم مواعيد عمل المحالات التجاريه والأنشطة المختلفه من جديد مستغلين الوضع الراهن، والذي من خلاله يمكن إعطاء تصاريح محدده بتوقيتات زمنيه عند الموافقه على عوده الانشطه والمحالات التجاريه.

وأشار طوبيا في بيان اليوم الأحد، إلى أن العودة للأوضاع إلتى ما قبل أزمة فيروس كورونا أمر غير مقبول، حيث كان هناك عشوائية في عمل هذه الأنشطة سواء التجارية أو المحال العامة، حيث كان كل نشاط يحدد لنفسه مواعيد عمله بدون أي قيد أو شرط، وهذا يعتبر جريمة في حق المجتمع، وخاصه أن مواعيد المقاهي والكافيهات والأنشطة كانت تمتد للساعات الأولى من الصباح.

وطالب عضو مجلس النواب، استغلال هذه الفرصه الذهبية والتي لن تتكرر مرره أخرى لعودة الانضباط العام للشارع المصري من جديد، على أن يتم تحديد مواعيد كافة الأنشطة التجارية، وخاصه تلك الانشطه التي كانت تعمل بلا ضوابط وتسبب إزعاجا شديدًا ومصدرًا أساسيا في التلوث الصحي للمواطن المصري مثل المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة وخلافه.