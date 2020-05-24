محافظ القاهرة: المخابز تعمل بكامل طاقتها بعد تعديل مواعيد التشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها مع أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية لتعود كما كانت قبل شهر رمضان وذلك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين.

وأشار بحسب بيان، إلى توافر أرصدة كافة من الدقيق وأسطوانات البوتاجاز لتلبية إحتياجات المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بمتابعة الاسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات والتنسيق مع مديرية الصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لاحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .