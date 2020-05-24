أخبار مصر | وزير القوى العاملة: استكمال صرف 150 مليون جنيه لـ 140 ألف عامل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: استكمال صرف 150 مليون جنيه لـ 140 ألف عامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، والتي تصل إلى 149 مليونا و910 ألاف و622 جنيها، لنحو 140 ألفا و433 عاملا يعملون في 1230 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح وزير القوى العاملة، أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشاة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 1570 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.

وأكد سعفان أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

سعفان يتابع التفتيش على 7968 مصنعا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة العمال

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تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان ، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، وذلك علي مدي الـ 52 يوما الماضي .

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعة على 7968 مصنعا وشركة ومنشأة على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، حيث قامت الشرقية بالتفتيش على 662 منشأة، وسوهاج 614 منشأة، والجيزة 531 منشأة، والبحيرة 521 منشأة، والقاهرة 505 منشآت، ودمياط 480 منشأة، والإسكندرية 445 منشأة، والقليوبية 390 ، والمنيا 359 ، وكفر الشيخ 341، والغربية 334 ، وأسيوط 308 ، والدقهلية 299، وجنوب سيناء 284 منشآت، وبورسعيد والوادي الجديد 201 لكل منشأة منهما، وأسوان 199، والمنوفية 197 ، وقنا 195 ، والأقصر 170، والإسماعيلية 155، والفيوم 151 ، ومرسي مطروح 147، وبني سويف 116 ، والبحر الأحمر 97 ، والسويس 66 منشأة.

كما أظهرت التقارير عن قيام 1272 منشأة بتخفض العمالة والعمل بنظام التناوب بين العاملين في الورديات لتخفيف تجمعات العمال.

وقال الوزير للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة: "يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا، والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".

وتابع وزير القوى العاملة الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.