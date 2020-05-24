أخبار مصر | محافظ القاهرة: المخابز تعمل بكامل طاقتها أول ايام العيد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: المخابز تعمل بكامل طاقتها أول ايام العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت محافظة القاهرة، بيانا اليوم الأحد، أكدت خلاله أن كافة مخابز المحافظة تعمل بكامل طاقتها مع أول أيام عيد الفطر بعد تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية لتعود كما كانت قبل شهر رمضان مراعاة لاحتياجات المواطنين في ظل أزمة انتشار فيروس كورنا.
ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مديرية التموين بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات والتنسيق مع مديرية الصحة وشرطة المرافق والأحياء، ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لاحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.
محافظ القاهرة يناشد المواطنين بالابتعاد عن زيارة المقابر
وناشد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المواطنين البعد عن التجمعات عند زيارة المقابر خلال إجازة العيد، كإجراء احترازي، حرصًا على سلامتهم ولمساعدة الجهود التى تبذلها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة أن يتعاون الجميع باعتبارهم شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة.
وطالب محافظ القاهرة، المواطنين عند التوجه للمقابر بمراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم وعدم التواجد لفترات طويلة حرصًا على صحتهم .
محافظ القاهرة يشدد على إلزام السائقين بارتداء الكمامات
وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والاحياء والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد مع المتابعة الميدانية.
ويأتي ذلك تفعيلًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات واستمرار، غلق كافة المراسي النيلية والمراكب العائمة والحدائق والمتنزهات العامة والصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم والملاهي الليلية ومراكز الشباب والأندية الرياضية والشعبية وقاعات الأفراح ودور المناسبات ومحلات السايبر نت والبلايستيشن وكافة الأسواق العشوائية الغير مطابقة للاشتراطات الصحية.
كما شدد محافظ القاهرة على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأوتوبيسات، وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، مع التأكيد على إرتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة.