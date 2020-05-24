أخبار مصر | السبت.. عودة حركة القطارات لطبيعتها

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر السبت.. عودة حركة القطارات لطبيعتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة النقل، في بيان لها اليوم الأحد، عن عودة حركة القطارات لطبيعتها بدءً من يوم السبت الموافق ٣٠ مايو وطبقًا لما قرره مجلس الوزراء فيما يخص توقيت حظر التجوال مع الألتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة ما بعد عيد الفطر المبارك.
وقال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن هيئة السكة الحديد نقلت خلال الأسبوع السابق لعيد الفطر 2.6 مليون راكب بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح أن فترة حجوزات العيد لم تشهد تكدسات على شبابيك التذاكر واختفت السوق السوداء بسبب تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الخاصة بحوكمة عمليات صرف التذاكر بالمحطات مثل الحجز المقدم علي جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة اسبوع وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب اكشاك بعدد (130) منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد (801 ) منفذ وإتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة علي الانترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيرًا علي جمهور المسافرين
كما اعلن الوزير أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالايقاف الكامل لجميع وسائل النقل الجماعي اعتبارًا من اليوم الاحد الموافق ٢٤ مايو حتي نهاية يوم الجمعة الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٠.
وأشار إلى أنه وجه قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة استغلال تلك الفترة في تكثيف اعمال صيانة وتجديدات السكك وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير نظم الاشارات لسرعة نهو تلك المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المقررة وكذلك تكثيف اعمال صيانة العربات والجرارات بورش الهيئة لرفع الاتاحية بما يكفل تشغيل عدد رحلات أكبر مع التاكيد علي عدم خروج اي قطار من الورشة الا بعد التأكد من الحالة الفنية له وكذلك تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لكافة منشآت الهيئة والورش والعربات والجرارات والمحطات ومواقع العمل.
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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.