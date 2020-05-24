أخبار مصر | السبت.. عودة حركة القطارات لطبيعتها

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر السبت.. عودة حركة القطارات لطبيعتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، في بيان لها اليوم الأحد، عن عودة حركة القطارات لطبيعتها بدءً من يوم السبت الموافق ٣٠ مايو وطبقًا لما قرره مجلس الوزراء فيما يخص توقيت حظر التجوال مع الألتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة ما بعد عيد الفطر المبارك.

وقال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن هيئة السكة الحديد نقلت خلال الأسبوع السابق لعيد الفطر 2.6 مليون راكب بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن فترة حجوزات العيد لم تشهد تكدسات على شبابيك التذاكر واختفت السوق السوداء بسبب تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الخاصة بحوكمة عمليات صرف التذاكر بالمحطات مثل الحجز المقدم علي جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة اسبوع وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب اكشاك بعدد (130) منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد (801 ) منفذ وإتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة علي الانترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيرًا علي جمهور المسافرين كما اعلن الوزير أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالايقاف الكامل لجميع وسائل النقل الجماعي اعتبارًا من اليوم الاحد الموافق ٢٤ مايو حتي نهاية يوم الجمعة الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٠. وأشار إلى أنه وجه قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة استغلال تلك الفترة في تكثيف اعمال صيانة وتجديدات السكك وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير نظم الاشارات لسرعة نهو تلك المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المقررة وكذلك تكثيف اعمال صيانة العربات والجرارات بورش الهيئة لرفع الاتاحية بما يكفل تشغيل عدد رحلات أكبر مع التاكيد علي عدم خروج اي قطار من الورشة الا بعد التأكد من الحالة الفنية له وكذلك تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لكافة منشآت الهيئة والورش والعربات والجرارات والمحطات ومواقع العمل.