مصر | ضبط مرتكبي واقعة سرقة طن حديد من مخزن شركة ببني سويف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة سرقة طن حديد من مخزن شركة ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن بني سويف، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة طن حديد من مخزن تابع لإحدى شركات الحديد ببنى سويف والتعدي على حارسه.

بداية الواقعة، تبلغ لمركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من حارس مخزن إحدى شركات الحديد بدائرة المركز أنه أثناء تواجده بالمخزن عمله فوجئ بأربعة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة نقل قاموا بسرقة كمية من الحديد "تزن حوالى 1طن" من المخزن وتحميلها على السيارة، ولدى محاولته منعهم تعدى أحدهم عليه بقطعة حديدية مما أدى إلى إصابته بجروح وهربوا.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم (5 عمال "لأربعة منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب حوادث السرقة بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط ثلاثة منهم والسيارة المستخدمة وبداخلها (2 مقص حديدى)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، و¬بتطوير مناقشتهم أقروا بإرتكاب واقعتين آخرتين (سرقة 500 كيلو جرام حديد من أمام مخزن موزع لإحدى شركات الحديد بدائرة مركز الواسطى - سرقة "4 باب خشبى، 8 أحواض إستانلس" من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة بنى سويف الجديدة)، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:

تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).