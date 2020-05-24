شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء يتداولون صورة لأسرة تصلي العيد في الشارع بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من النشطاء صورة تضم مجموعة من الأهالي بإحدى قرى محافظة المنوفية، قاموا بافتراش الأرض أمام منازلهم وتجميع أقاربهم وأداء صلاة العيد، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية ضد «كورونا» التي تقضي بمنع التجمعات.

وسادت حالة من الهدوء شوارع مراكز ومدن محافظة المنوفية بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة الكورونا، حيث أكد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفيةعلى استمرار المتابعة من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، مشددا على ضرورة التواجد الميداني بالشارع خلال أيام العيد، وللتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.