شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: نشر رادارات ثابتة ومتحركة لمنع القيادة بسرعة زائدة على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور من تواجد الخدمات الأمنية بالطرق والشوارع الرئيسية مع تفعيل جميع الرادارات الثابتة والمتحركة لمنع القيادة بسرعة زائدة وسيتم وضع أكمنة أعلى الطرق السريعة لرصد قائدى المركبات مما لا يلتزمون بالسرعات المقررة لها أعلى الطرق خلال احتفالات عيد الفطر.

كما تواجدت الحملات المرورية بشكل مكثف على الطرق السريعة الرابطة بين القاهرة الكبرى و المحافظات لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة المرورية لمنع وجود أى عوائق تتسبب فى تباطؤ الحركة المرورية أمام المركبات خلال رحالات الذهاب والعودة خلال تنقلات المواطنين بين المحافظات

و نشر وتكثيف الخدمات على جميع الطرق والمحاور وتفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة للعمل على تقليل الحوادث وتوعية مستخدمى الطرق، حيث تم تحديد الطرق المتوقع زيادة حركة المرور عليها وهى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والزراعى، وطريق القطامية العين السخنة وطريق السويس القاهرة الصحراوى، والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى.

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فيما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.