شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن جمعة أجرى اتصالا بفضيلة الإمام الأكبر هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك متمنيًا لفضيلته موفور الصحة والعافية مثمنًا دور فضيلته في خدمة الإسلام والمسلمين .

كانت وزارة الأوقاف قررت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها بحضور نحو عشرين مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.

وتم نقل الصلاة على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزيون المصرى والإذاعة المصرية ، وتم السماح لجميع المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد، دون السماح بالتجمع سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات، مع عدم ترك المسجد مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد، وتطبيق العقوبات المقررة لمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات أو مخالفة تعليمات وزارة الأوقاف بشأن تعليق الجمع والجماعات بما في ذلك أي تجمع لصلاة العيد سواء فى المساجد أم فى الساحات حفاظًا على النفس البشرية من أية مخاطر تصيبها نتيجة التجمعات وأثرها في سرعة نقل العدوى بفيروس كورنا، انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار ، على النحو الذى فصله بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.