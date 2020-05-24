شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تنفيذ محطتى محولات كهرباء جهد(66/11 ك.ف) لخدمة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إنه تم البدء في أعمال تنفيذ محطتي محولات كهرباء بجهد (66/11 ك.ف) وبتكلفة 135 مليون جنيه لكل محطة، وذلك لخدمة المناطق المختلفة بمدينة العاشر من رمضان، وفي إطار تنفيذ أعمال المرافق للمناطق السكنية والصناعية بالمدينة.

Advertisements

وأوضح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، أن المحطة الأولى هي محطة محولاتS11" " بالمحور الغربي للمدينة، وستخدم الأحياء السكنية من الحي الـ26 حتى الحي الـ33 بما فيها مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمحطة الثانية هي محطة محولات S13""، لخدمة منطقة المطورين الجنوبية بالمنطقة الصناعية.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بجهاز المدينة بالمتابعة الدورية لتنفيذ المحطتين لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.