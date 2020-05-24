شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جولة لمحافظ القاهرة بكورنيش النيل والحديقة الدولية لمتابعة إجراءات العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد عبد العال ،محافظ القاهرة صباح اليوم، جولة تفقدية شملت كورنيش النيل والحديقة الدولية ،وعدد من أحياء العاصمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أول أيام عيد الفطر المبارك والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

وأشاد محافظ القاهرة خلال الجولة بوعى المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التى تهدف للحفاظ على صحتهم ، مطالبا رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية و كل المتنزهات والحدائق العامة .

وطالب محافظ القاهرة، المواطنين بالبعد عن التجمعات عند زيارة المقابر خلال إجازة العيد ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم وعدم التواجد لفترات طويلة حرصًا على صحتهم .

وفى السياق ناشد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المواطنين الابتعاد عن التجمعات عند زيارة المقابر خلال إجازة العيد كإجراء احترازى حرصًا على سلامتهم ولمساعدة الجهود التى تبذلها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة أن يتعاون الجميع باعتبارهم شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة .

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وطالب محافظ القاهرة، المواطنين عند التوجه للمقابر بمراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم وعدم التواجد لفترات طويلة حرصًا على صحتهم .

كان وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة رؤساء الأحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالاستمرار فى تكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خاصة خلال ايام عيد الفطر المبارك .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستغلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية فى العيد فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازى ووقائى مؤكدًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة القيام بحملات تعقيم موسعة بالشوارع والمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق على أن تتم هذه الحملات بصفة يومية صباحًا ومساءً .