شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: السكة الحديد نقلت 2.6 مليون راكب خلال قبل عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن هيئة السكة الحديد نقلت خلال الاسبوع السابق لعيد الفطر 2.6 مليون راكب بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.



وأضاف الوزير، أن فترة حجوزات العيد لم تشهد تكدسات على شبابيك التذاكر واختفت السوق السوداء بسبب تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الخاصة بحوكمة عمليات صرف التذاكر بالمحطات مثل الحجز المقدم علي جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة اسبوع.

وأشار الوزير أيضا إلى بسبب زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب اكشاك بعدد (130) منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد (801 ) منفذ و إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة علي الانترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيراً علي جمهور المسافرين.

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وأعلن الوزير ، أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالايقاف الكامل لجميع وسائل النقل الجماعي اعتبارًا من اليوم الاحد الموافق 24 مايو حتي نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2020 مشيرا إلى أنه وجه قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة استغلال تلك الفترة في تكثيف اعمال صيانة وتجديدات السكك وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير نظم الاشارات لسرعة نهو تلك المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المقررة وكذلك تكثيف اعمال صيانة العربات والجرارات بورش الهيئة لرفع الاتاحية بما يكفل تشغيل عدد رحلات أكبر مع التاكيد علي عدم خروج اي قطار من الورشة الا بعد التأكد من الحالة الفنية له وكذلك تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لكافة منشآت الهيئة والورش والعربات والجرارات والمحطات ومواقع العمل

ولفت وزير النقل ، إلى حركة القطارات ستعود بدءً من يوم السبت الموافق ٣٠ مايو وطبقًا لما قرره مجلس الوزراء فيما يخص توقيت حظر التجوال وان مجلس الوزراء، ألزم في اطار قراراته الخاصة بالإجراءات الاحترازية خلال فترة مابعد عيد الفطر المبارك بدءا من 30مايو العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية.