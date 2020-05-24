شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: «السكة الحديد» أقلت 2.6 مليون راكب الأسبوع السابق لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بأن هيئة السكة الحديد أقلت خلال الأسبوع السابق لعيد الفطر 2.6 مليون راكب بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الوزير، أن فترة حجوزات العيد لم تشهد تكدسات على شبابيك التذاكر واختفت السوق السوداء بسبب تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الخاصة بحوكمة عمليات صرف التذاكر بالمحطات مثل الحجز المقدم على جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة أسبوع، وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب أكشاك بعدد (130) منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد (801 ) منفذ، وإتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الانترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيراً على جمهور المسافرين.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير، أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالإيقاف الكامل لجميع وسائل النقل الجماعي اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق ٢٤ مايو حتي نهاية يوم الجمعة الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٠، مشيرا إلى أنه وجه قيادات هيئة السكك الحديدية بضرورة استغلال تلك الفترة في تكثيف أعمال صيانة وتجديدات السكك وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير نظم الإشارات لسرعة إنهاء تلك المشروعات طبقا للبرامج الزمنية المقررة، وكذلك تكثيف أعمال صيانة العربات والجرارات بورش الهيئة لرفع الإتاحية بما يكفل تشغيل عدد رحلات أكبر مع التاكيد على عدم خروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وكذلك تكثيف أعمال التعقيم والتطهير لكافة منشآت الهيئة والورش والعربات والجرارات والمحطات ومواقع العمل.

جدير بالذكر بأن حركة القطارات ستعود بدءً من يوم السبت الموافق ٣٠ مايو وطبقًا لما قرره مجلس الوزراء فيما يخص توقيت حظر التجوال، وأن مجلس الوزراء، ألزم في إطار قراراته الخاصة بالإجراءات الاحترازية خلال فترة ما بعد عيد الفطر المبارك بدء من 30مايو العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية.