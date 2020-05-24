شكرا لقرائتكم خبر عن «فرحة × 3».. تعافي 12 حالة من كورونا بـ«عزل تعليم مدني دمنهور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل أفراد طاقم الأطباء والتمريض بمركز التعليم المدني بدمنهور المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا، بشفاء وخروج 12 مصابا بكورونا من محافظات البحيرة والإسكندرية والمنوفية، ليلة العيد، وسط جو من البهجة والسعادة.

وقال الدكتور عطية الشامى، رئيس الفريق الطبى، إن فرحة العاملين في المركز كانت مضروبة في ثلاثة الأولى بقدوم العيد، والثانية بتزامنه مع خروج هذا العدد من المتعافين، والثالثة بشفاء ابنة مشرفة التمريض عطيات عربود، والتى كانت تعمل في مستشفى الصدر بدمنهور واستشهدت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

خروج 12 متعافي من مستشفي عزل مدنى دمنهور

وأشار «الشامى» إلى حرص أفراد الطاقم، برئاسة الدكتور محمد شاهين، المدير الفنى للمركز، والطبيبين عماد جرجس وعمرو طاحون، على التقاط الصور أثناء وداع المتعافين قبل خروجهم من المركز، مشيرا إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 67 حالة منذ بدء تشغيل المركز في أول مايو الجاري.