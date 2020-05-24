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شكرا لقرائتكم خبر عن «حجر ملوي» يحتفل بتعافي 16 مصابًا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفلت مستشفى الحجر الصحي بمركز ملوي، جنوب المنيا، بتعافي 16 مصابا بكورونا وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم في أول أيام عيد الفطر المبارك.
كما أعلنت إدارة المستشفى عن وفاة «ماجدة. م» 47 سنة، من مركز أبوقرقاص، متأثرة بالمرض، وبعد أيام من وفاة زوجها.
فيما أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة، اكتشاف 19 مصابا جديدا بالفيروس بينهم 7 مصابين بمركز بني مزار، و6 بمركز المنيا، و3 بمركز ملوي، و2 بمركز أبوقرقاص، وواحد بمركز مطاي.
وعلى صعيد متصل، كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، الأجهزة التنفيذية بتواصل عمليات التعقيم والتطهير خلال عيد الفطر المبارك.
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