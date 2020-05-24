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شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «سيدي حبيب» يحتفلون برفع الحظر وعيد الفطر المبارك في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفل أهالي شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، برفع وانتهاء مدة الحجر الصحي، وتعافي المصابين بكورونا، والاحتفال بعيد الفطر المبارك في جو سادة الهدوء التام، والالتزام بقرارات الحكومة الجديدة بعدم إقامة صلاة عبدالفطر المبارك في المساجد والخلاء ضمن خطة الوقاية من وباء كورونا.
قال الشيخ عمر الزيتي، أحد شيوخ الشارع، وابن الأزهر الشريف، أن الله أراد أن يذهب الغمة عن أهالي الشارع بتعافي المصابين ورفع الحجر الطبي وعودة الحياة إلى طبيعتها بالشارع، مشيدا بدور الأهالي بالالتزام بقرارات الحكومة الخاصة بالوقاية والتطهير والتعقيم، ودور الدولة في رعايتهم خلال فتره الحظر.
وأكد عدد من الأهالي، أن كل منهم صلوا ركعات الشكر لله ، لرفع الحجر عنهم بدون إصابات جديدة، وأن المصابين الأربعة من أسرة المتوفي بكورونا تعافوا وسيعودون إلى منزلهم قريبا.
قدم المحافظ، اللواء أسامة القاضي، الشكر لجميع المواطنين على الالتزام داخل منازلهم، وتعاونهم مع أجهزة المحافظة، معرباً عن خالص تهانيه لجميع الاهالي بقدوم عيد الفطر المبارك، أعاده الله على جميع المصريين بالخير والأمان والاستقرار، مناشدًا المواطنين الالتزام داخل منازلهم لعبور تلك الأزمة، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية لأهالي المنطقة، خلال فترة الحجر الصحي، حيث تم وضع كردوناً أمنياً في مدخل الشارع، وتم مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي في شارع سيدي حبيب بالمنيا، وتم تحديد الموقع السكني للحالات الموكدة ومخالطينهم، كما تم التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالإضافة لقيام الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من اجراءات العزل المنزلي وتطبيق اجراءات مكافحة العدوي تحسبا لظهور اعراض الإصابة عليهم.
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