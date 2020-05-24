شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطر لا يزال قائمًا»..سيارة بمكبرات صوت تجوب شوارع سفاجا للتوعية بارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إطلاق حملة توعية من خلال مكبرات صوت محمولة على سيارة نقل تجوب الشوارع لتوعية الناس ومطالبتهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد منعا لتفشي الوباء وحافاظا على صحتهم.

وأكدت «المغربي» أنه بالتعاون مع الشباب والرياضة جابت سيارة تحمل مكبرات صوت بهدف توعية المواطنين وتذكيرهم بحجم ما يعيش فيه العالم في مجابهة فيروس «كورونا»، وإخبارهم أن الخطر لا يزال قائمًا ولم ينتهِ بعد، وتوعيتهم بضرورة لبس الكمامة وتجنب الزحام خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأهابت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالمواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» مع تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات الاحترازية خلال فترة عيد الفطر وما بعده، أبرزها حظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءً من الساعة الساعة السادسة صباحًا حتى الخامسة مساء، خلال إجازة العيد، ومن الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساء، عقب انتهاء إجازة العيد، مع إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية، بارتداء الكمامات الواقية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف.