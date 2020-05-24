شكرا لقرائتكم خبر عن لحث الأهالي على البقاء بالمنزل.. سيارات بمكبرات صوت تجوب شوارع أشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد القزاز، رئيس مدينة أشمون بالمنوفية، إنه «تم الاستعانة بسيارات بمكبرات صوت تجوب شوارع قرى ومدينة أشمون لتوعية وتنبيه المواطنين بضرورة الالتزام والتعاون معنا واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومن بينها منع التجمعات والزحام والخروج إلا للضرورة القصوى لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين لخطورة الموقف».

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة من قبل رؤساء الوحدات المحلية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.